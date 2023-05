Reul nach Explosion in Ratingen „Klingt nicht gut“— Zustand der verletzten Einsatzkräfte unverändert

Am Donnerstag hatte es in einem Hochhaus in Ratingen eine starke Explosion gegeben. Zuvor waren Einsatzkräfte dorthin gerufen worden, weil es Sorgen um eine Bewohnerin gab. Als Polizei und Feuerwehr vor deren Wohnungstür standen, sei die Tür von ihrem 57-jährigen Sohn plötzlich aufgerissen worden, hieß es von der Polizei. „Es kam sofort zu einer Explosion“.