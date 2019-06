Ratingen : Chefetage der Verwaltung zieht ins neue Rathaus

Ratingen Nach einer kleinen Panne am Freitag zogen gestern die ersten Abteilungen zurück in die Minoritenstraße.

(JoPr) Kofferpacken bei der Stadtverwaltung: Am Dienstag konnte die Chefetage ins neue Ratahaus umziehen. Wie berichtet, war ein erster Umzugstermin am Freitag an der Technik gescheitert. Die Möbelpacker mussten sich den Weg durch Gerätschaften von Handwerkern bahnen: Immer noch wird an allen Ecken und Enden gewerkelt, während die Führungsspitze in der ersten Etage Aktenordner sortierte. So wie Bettina Vollmer und Manuela Naber von der Wirtschaftsförderung, die ihr schlicht-modernes Büro bezogen und Akten aus den Umzugscontainern räumten. Die Räume und Flure im neuen Rathaus sind hell und freundlich und machen wie das Mobiliar einen schlichten Eindruck.