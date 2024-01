Aktion startet am 5. Januar Nabu ruft zur Zählung der Wintervögel auf

Meisen, Amseln und Spatzen bleiben das ganze Jahr über in heimischen Gefilden. Doch wie viele von ihnen gibt es? Um das herauszufinden, geht die bundesweite „Stunde der Wintervögel“ in die vierzehnte Runde. Der Nabu und sein bayerischer Partner Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) rufen Naturfreunde auch in Ratingen und Heiligenhaus auf, eine Stunde lang die Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zu zählen und zu melden. Im Mittelpunkt der Aktion stehen vertraute und oft weit verbreitete Vogelarten wie Meisen, Finken, Rotkehlchen und Spatzen. Die Zählung findet vom 5. bis 7. Januar statt.