Aktion des Nabu Vögel in meinem Garten – jetzt wird gezählt

Vögel in der Nähe beobachten, an einer bundesweiten Aktion teilnehmen und dabei Preise gewinnen – all das vereint die „Stunde der Gartenvögel“. Jedes Jahr am zweiten Maiwochenende sind alle Naturliebhaber, auch die in Ratingen, aufgerufen, Vögel zu notieren und zu melden. Die nunmehr 19. Auflage der Aktion findet vom 12. bis 14. Mai statt. Deutschlands größte wissenschaftliche Mitmach-Aktion, die „Stunde der Gartenvögel“, steht bevor. Jetzt heißt es wieder: Vögel im Garten, in Parks oder vom Balkon aus beobachten und dem NABU melden. Die Zählungen helfen dabei, Trends zu verfolgen.