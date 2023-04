Wirtschaftsstandort Ratingen CDU fordert: Stadt soll sich besser vermarkten

Aber nicht nur dort: Personal- und Fachkräftemangel macht sich in beinahe jeder Branche bemerkbar; in der Privatwirtschaft genauso wie in der städtischen Verwaltung. „In zahlreichen Gesprächen mit der Wirtschaft und der Verwaltung bekommen wir immer wieder bestätigt, wie hart umkämpft der Arbeitsmarkt aktuell ist“, berichtet Tatjana Pfotenhauer, Ratsfrau und Mitglied der CDU im Wirtschaftsförderungsausschuss.