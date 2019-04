Musik : Die Musikschule stellt sich vor

Ratingen Auch in Lintorf und Homberg wird Unterricht angeboten.

(RP) Mit zwei Schülerkonzerten am Samstag, 4. Mai, 11 Uhr, präsentiert sich die Städtische Musikschule Ratingen in den Stadtteilen Lintorf (Aula des Schulzentrums) und Homberg (Forum der Christian-Morgenstern-Schule). Es spielen Schüler, die ihren Musikschul-Unterricht an der Städtischen Musikschule in Homberg oder Lintorf erhalten. Im Anschluss stehen Mitarbeiter der Musikschule zur Beratung, Information und Anmeldung zur Verfügung.