Konzert : Musikschule in den Stadtteilen

Ratingen Es spielen Schüler, die ihren Unterricht an der städtischen Musikschule in Homberg oder Lintorf erhalten.

(RP) Die städtische Musikschule geht in die Stadtteile: Für den kommenden Samstag, 4. Mai, um 11 Uhr lädt die Musikschule zu Schülerkonzerten in Lintorf, Aula des Schulzentrums, und in Homberg, Forum der Christian-Morgenstern-Schule ein. Es spielen Schülerinnen und Schüler, die ihren Musikschul-Unterricht an der städtischen Musikschule in Homberg oder Lintorf erhalten. Im Anschluss an diese Veranstaltungen stehen Mitarbeiter der Musikschule zur Beratung, Information und Anmeldung zur Verfügung.