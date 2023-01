Musik in Ratingen Überwältigender Neustart ins Musikschuljahr

Den zweiten Teil des Konzertes gestaltete dann, wie immer in roten Hemden und Blusen gekleidet, das Ratinger Jugendblasorchester. Zur Eröffnung spielte es von James Swearing „Jubilance“, was einem fröhlich, jubilierenden Rückblick zu Silvester entsprach. „Escapada“ von David Moore führte das Publikum feurig und schwungvoll zur spanischen Volksmusik. Eine keltische Zusammenkunft in Irland wurde vom Komponisten Roland Kernen in dem hervorragend gespielten Stück „Celtic Gathering“ vorgestellt.