Großes Konzert der Musikschule Klangvolle Reise durch die Welt der Musik

Das „Große Musikschulkonzert 2023“ in der Stadthalle hat seinem Namen wahrhaft alle Ehre gemacht. Fast 200 Aktive haben in 10 verschiedenen Formationen ihren Beitrag zu einem rundum gelungenen Konzertnachmittag geleistet. Musikschulleiter Paul Sevenich betonte den Stellenwert, sich am Ende der vierten Schulwoche des neuen Schuljahres mit hoch motivierten Musikern vor großem Publikum präsentieren zu können.