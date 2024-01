Neujahrskonzert der Musikschule Mehr als 100 Blasmusiker begeistern das Publikum

Den zweiten Programmteil nach der Pause gestaltete dann das Ratinger Jugendblasorchester unter der Leitung von Paul Sevenich. Mit Kurt Gäbles „Fantasia“ begann das Orchester und versetzte das Publikum gleich in eine vergnügt, verträumte Stimmung, in der die Freude und Begeisterung beschrieben wird, die eine blühende Fantasie mit sich bringt. Das lyrisch, gesangliche aber auch straff rhythmische Stück „Facedown“ von Sven Reineke begeisterte das Publikum besonders mit dem Bariton-Solo von Jannis Deroche. Hie ging es nicht um einen Sänger, sondern um eine kleinere Ausgabe der Bass-Tuba. (Tenor-Tuba). Es folgte „Main Street Celebration“ von Steven Reineke, dass mit seinen wunderschönen lyrischen Szenen im Wechsel mit straffen Rhythmen, mitunter hymnenartig an ein Stadtfest erinnern soll. „Selections from The Gratest Shoman“ von Ben Pase, Justin Paul & Ryan Lewis entzückten das Publikum über den Aufstieg des amerikanischen Showman P. T. Barnum. Es folgte eine Zusammenfassung der bekanntesten Titel von Tina Turner. Das Publikum applaudierte voller Begeisterung. Eine gemeinsame Zugabe beider großen Orchester mit dem Titel: „Havanna“ von Pharrell Williams und Camila Cabello wurde ebenfalls unter stehendem Applaus beendet.