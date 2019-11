Kleinkunst : Zwischen Caruso und Nat King Cole

„Der Black“ (Ex-Schobert & Black), gastiert in Ratingen. Foto: RP/Veranstalter

Ratingen Lothar „Black“ Lechleiter gastiert in Ratingen.

(RP) Normalerweise begeistert das Tragödchen mit der bewährten Mischung aus Musik und Kabarett. „Tragischerweise“ aber immer mit „geklauten“ Texten und vermutlich als Ratingens größte Coverband. Nun kommt am Donnerstag, 14. November 2019, 20 Uhr, eine Legende der deutschen Musikkabarettszene ins Tragödchen in die Grütstraße 3-7: „Der Black“, der in den 70er und 80er Jahren mit dem Duo Schobert & Black die deutschen Kleinkunstpreise abräumte und die großen Konzerthallen füllte. Das deutsche Liedermacher-Duo bestand aus Wolfgang „Schobert“ Schulz und Lothar „Black“ Lechleiter. Jetzt begleitet ihn der Gitarrist Philipp Römer.