Kultur in Ratingen Storno legt den Finger in die (politische) Wunde

Ratingen · Das Musikkabarett-Trio „Storno“ ist am Samstag, 20. Mai, ab 20 Uhr der nächste Gast in der Veranstaltungsreihe Rampenlicht. Das Ensemble kommt mit seinem aktuellen Programm „Die Inventur 2023“ nach Ratingen in die Stadthalle.

09.05.2023, 14:09 Uhr

Harald Funke, Thomas Philipzen und Jochen Rüther (v.l.) bieten Politentertainment der Extraklasse. Foto: ACHIM HENNECKE - AHENCORNER.COM

() Eine Inventur ist bekanntlich die Erfassung vorhandener Bestände, um dabei Ungereimtheiten ans Tageslicht zu fördern. Genau das tut „Storno“ und legt dabei genüsslich den Finger in politische und sonstige Wunden: Harald Funke, Thomas Philipzen und Jochen Rüther durchforsten die aktuelle Lage der Dinge jährlich neu, um Abseitiges, Bewährtes und Skurriles aufzutischen – mit investigativem Kabarett, verrückten Gedankenspielen und eingängigen Liedern fordern sie Hirn und Lachmuskeln der Zuschauer. „Storno“ steht für feinstes Polit-Entertainment, gesangliche Bosheiten und abstruse Wortakrobatik von drei Herren, die unterschiedlicher nicht sein könnten und daher nicht gemeinsam in den Urlaub fahren. Eintrittskarten zum Preis 26 und 28 Euro sind im Kulturamt, an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Internet erhältlich. Reservierungswünsche nimmt der Ticketverkauf des Kulturamtes telefonisch unter 02102/550-4104 und -4105 entgegen. westticket.de

