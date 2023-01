Christuskirche Homberg Musik und Wort am Nachmittag

Nach einer kurzen, feierlichen Orgeleinleitung (Tut mir auf die schöne Pforte) sprach Christine Busch erklärend die Bitte um das Kommen Jesu aus, worauf die Gemeinde den schönen Hymnus „Tut mir auf die schöne Pforte“ erklingen ließ. Dann lasen Männer und Frauen wechselseitig den Psalm 84, „Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth“. Es folgte das erwartungsfrohe Lied „Wie schön leuchtet der Morgenstern“. Die nachfolgende Lesung aus dem Lukasevangelium erinnerte an das Auftreten des zwölfjährigen Jesus im Tempel, die einzige Stelle der Bibel, in der ein Ereignis aus seiner Kindheit Erwähnung findet und die deshalb von besonderer Bedeutung für das Verstehen von Jesu Leben ist. Nach dem getragen-ernsthaften Choral „Zwingt die Saiten in Cythara“ von Johann Sebastian Bach erklärte Christine Busch in ihrer Ansprache die Ereignisse im Tempel und wies darauf hin, daß Bach den zwölfjährigen Jesus ausgerechnet von einem Bass singen lässt – ein Zeichen dafür, dass er bereits weit jenseits der kindlichen Entwicklung die Schriftgelehrten im Tempel mit den geistigen Kapazitäten eines gelehrten Erwachsenen beeindruckte.