Integration : Musiker rocken die Manege für die Integrationsarbeit

Rolf Steuwe, Samuel Awasum und Peter Hense (v.l.) freuen sich aufs Konzert. Foto: RP/Veranstalter

Lintorf „Rock for Respect“ soll nicht nur ein Zeichen setzen. Die Veranstaltung soll Projekte des Integrationsrates innerhalb der Jugendarbeit unterstützen und vielleicht sogar erst ermöglichen.

(RP) Integration ist in Ratingen noch nie ein Schlagwort gewesen, sondern gelebte Praxis. Diese Feststellung von Rolf Steuwe, als erster Beigeordneter auch am erfolgreichen Integrationskonzept der Stadt beteiligt, wird am Samstag, 18. Mai in der Manege in Lintorf mit dem zweiten Rock-for-Respect-Konzert umgesetzt.

Die gemeinsam von Rolf Steuwe, Peter Hense von der Band Greyhounds und Samuel Awasum, dem Vorsitzenden des Integrationsrates, entwickelte Idee „Rock for Respect“ soll nicht nur ein Zeichen setzen. Die Veranstaltung soll Projekte des Integrationsrates innerhalb der Jugendarbeit unterstützen oder vielleicht sogar erst ermöglichen.

Mitglieder des Integrationsrates bieten den Besuchern der Veranstaltung außergewöhnliche Speisen an. Eine Diskussionsrunde, an der auch Klaus Pesch als Schirmherr teilnimmt, soll zeigen, wie Integration in Ratingen immer noch gelebt wird. Und die Band „Greyhounds“ liefert ihre Bühnenshow mit Special Guests wieder einmal für einen guten Zweck ab. Musik verbindet und bringt eine gute Atmosphäre für das Kennenlernen.