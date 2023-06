Musikalisches Angebot Evangelische Kirchengemeinde startet singend in die Ferien

In einer Abschluss-Veranstaltung um 19 Uhr in der Stadtkirche werden die im Workshop gelernten Songs in ein sowohl tiefsinniges als auch kurzweiliges Programm eingebettet. Dazu vervollständigt Martin Buchholz das Team auf der Bühne. Selber als Fernsehjournalist, Theologe, Liedermacher, Musiker, Kabarettist und Autor unterwegs, singt und begleitet er mit der Gitarre und moderiert durch das Programm. Dabei verbindet er die Lieder zu einem wunderbaren Gesamterlebnis. Man kann sich wieder auf tolle neue Lieder aus dem Fundus von Timo Böcking und Martin Buchholz freuen mit eigenen Texten, eingängigen Melodien in der Sprache unserer Zeit und in pfiffigen Chor-Arrangements.