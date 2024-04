Klang-Andacht Exotische Instrumente in Heilig Geist

„Du bist ein Ton in Gottes Melodie“, dieser Leitgedanke wird die Klang-Andacht am Sonntag, 28. April, ab 17 Uhr in der Gemeinde Heilig Geist begleiten. Mit dem breit gefächerten Spektrum von Jens Barabasch, der die Musik aus Renaissance und Barock ebenso wie irischen Folk und Weltmusik mag, wird dieser mit Dudelsack, Whistle, Querflöte und dem kleinen Chor Tonalis ein vielseitig musikalisches Programm zur Aufführung bringen.