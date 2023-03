Kultur in Ratingen Musik und Literatur am Donnerstag im Tragödchen

Meinhard Siegel, der Komponist der Gruppe, lebte über viele Jahre jeweils drei Monate des Jahres im schwedischen Värmland. Das spiegelt sich unmittelbar in seinen frühen Kompositionen wieder: Mal heiter und beschwingt, mal melancholisch und verträumt, mal liedhaft und verspielt – eben typisch skandinavisch. Nicht von ungefähr heißt die erste CD der Band aus dem Jahr 2018 „Under Värmland ́s sky“. 2022 folgte „Back in Town“. Meinhard Siegel haut in die Tasten, Heribert Horstig spielt die Gitarre , Nils Lammert zupft den Bass und Andreas Küster haut auf die Trommeln.