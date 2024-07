Kultur in Ratingen Museumsfreunde planen das zweite Halbjahr

Zum 1. August legt der Freundeskreis sein Programm für das zweite Halbjahr 2024 vor. Gleich am Sonntag, 4. August, wird eine Führung durch das Glasmalerei-Museum in Linnich angeboten. Den Besucher erwarten unter anderem Werke von Sigmar Polke und Gerhard Richter. Am nächsten Sonntag, 11. August, lädt die Künstlerin Nicola Schrudde den Freundeskreis und alle Interessierten um 15 Uhr zum gemeinsamen Besuch ihrer Ausstellung ins Museum Ratingen ein. Am Freitag, 23. August, um 19 Uhr eröffnet die zweite Ausstellung der Herbstsaison im Museum Ratingen: Stefan à Wengen „The Power of Love“. Und zum Monatsende, am Freitag, 31. August, können sich Gäste um 17 Uhr einer VIP-Führung durch Galerien in der Düsseldorfer Karlstadt im Rahmen der Düsseldorf Cologne Open Galleries (DC Open) anschließen.