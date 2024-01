Museum Ratingen Was Kunstfreunde erwartet

Alle zwei Jahre schreibt das Amt für Kultur und Tourismus des Kreises Mettmann einen künstlerischen Wettbewerb aus. Dieser richtet sich in erster Linie an professionelle bildende Künstler, die im Neanderland leben, arbeiten oder eine andere enge Bindung an den Kreis haben. Die Auswahl der Jury erfolgt aus einem weiten Spektrum von Gemälden, Fotografien und Skulpturen bis hin zu medialen Arbeiten und zeigt somit einen Querschnitt der aktuellen kreisweiten Kunstszene. Im Jahr 2024 wird die Schau nach sechs Jahren wieder im Museum Ratingen präsentiert. Die Eröffnung ist am Freitag, 26. April, ab 19 Uhr.