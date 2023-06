Parkfest in Cromford Zukunftsvisionen, Jazz und und jede Menge Spielangebote gibt es im Cromford-Park

Der Nachmittag (ab 15.45) bis in den frühen Abend - hinein gehört dem Jazz und dem ausgesprochen hochwertig besetzten Jazz Quintet unter der Leitung von Chris Hopkins. Mitreißend und fesselnd vermag er seine Freunde des Swinging Jazz am Flügel auf der Bühne zu Höchstleistungen anzuspornen. Mit dabei sind: der berühmte amerikanische Posaunist, Dan Barrett (ebenfalls ein Master of Classic, Swinging Jazz), der gefragte Jazz- und Konzertgitarrist, Rolf Marx, der begehrte Jazzmusiker am Kontrabass Henning Gailing und der prominente Schlagzeuger mit Vorliebe für die Stilistiken des swingenden Jazz, Oliver Mewes.