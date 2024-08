Bis zu 1300 Jobs weg Modekette Esprit wird weitgehend abgewickelt

Für die Rechte an der Marke „Esprit“ in Europa lägen zwei Angebote vor, hieß es in der Mitteilung. Diese gehören aber der börsennotierten Esprit Holding in Hongkong, die bereit ist, sie zu verkaufen. Nach mehreren Insolvenzen in europäischen Ländern hat sie praktisch kein operatives Geschäft mehr. Wer den Zuschlag erhält, soll in den nächsten Tagen entschieden werden. Einer der Investoren wolle die Marke irgendwann neu beleben, ein zweiter wolle den Betrieb „in einem erheblich reduzierten Umfang“ weiterführen, erklärte Gerloff. Dabei könnten etwa zehn der 56 eigenen Läden erhalten bleiben. Viele Franchisenehmer - wie die PTH Group aus Bischofswerda – hatten sich schon vor der Insolvenz im Mai verabschiedet oder kurz danach.