Bis zu 1300 Jobs weg Modekette Esprit wird weitgehend abgewickelt

Zuletzt verhandelte die Geschäftsführung der Esprit Europe GmbH mit potenziellen Investoren. Für die Rechte an der Marke „Esprit“ in Europa lägen zwei Angebote vor, hieß es in der Mitteilung. Diese gehören aber der börsennotierten Esprit Holding in Hongkong, die bereit ist, sie zu verkaufen. Nach mehreren Insolvenzen in europäischen Ländern hat sie praktisch kein operatives Geschäft mehr. Nach der Zustimmung der Gläubigerausschüssen und des Sachwalters sollen in den kommenden Tagen verbindliche Gespräche mit den zwei Bietern geführt werden.