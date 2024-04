Veranstaltung des Ratinger City Kauf Mehr als nur eine reine Autoschau

Wer am Samstag durch die Wetterkapriolen im Haus geblieben war, hatte am Sonntag Gelegenheit in der Ratinger Innenstadt sein Bewegungsdefizit auszugleichen. Mehr als 80 Automobile und Fahrräder von mehr als 10 unterschiedlichen Anbietern standen rund um den Marktplatz Spalier. Sowohl auf dem Platz selbst als auch in den Straßen drumherum drehte sich an diesem Tag alles ums „Auto-Mobil“.