Angebot des Caritasverbandes Kleine Artisten kennen keine Sprachprobleme

„Die sportlichen und Bewegungsangebote des Mitmachzirkus sind niederschwellig und spielerisch angelegt: Es stehen zahlreiche Betätigungsmöglichkeiten zur Verfügung, etwa Einräder, Balancier-Walzen, Diabolos, Stelzen, Pedalos, Jonglier- und Tanzzubehör sowie die in den Turnhallen vorhandenen Sportgeräte“, erklärt Heiko Richartz. Alle Geräte und Betätigungen können die Kinder ohne Verpflichtungen zunächst ausprobieren. In der Regel zeigt sich am Ende des ersten Tages bereits, für welche Betätigungen sich das jeweilige Kind am meisten Interessiert. Erst dann erhalten sie Anleitung, wie sie die Aktivitäten ihrer Wahl effektiv erlernen können. Im Laufe der Woche erfahren die Kinder somit spielerisch eine oder mehrere neue Fähigkeiten, ohne dem Leistungsdruck etwa des schulischen Sportunterrichts zu unterliegen.