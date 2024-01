Wer kann es am besten? Besucher spinnen im Textilmuseum Baumwollfäden

Der Wettbewerb kann beginnen: Wer aus der Familie kann am besten einen Faden spinnen? Die Kinder? Oder doch die Eltern oder Großeltern? Gute Vorbereitung ist alles, um aus der Baumwolle mit den Fingern einen Faden zu spinnen: Am Schlagtisch wird die Baumwolle aufgelockert und gereinigt, anschließend muss sie kardiert, also gekämmt, und das Vlies zu einer Rolle aufgewickelt werden. Und dann zeigt sich, wer am geschicktesten aus der Watterolle Fasern ausziehen und verdrehen kann. Hält der Faden am Ende, damit er verarbeitet werden kann?