Jugendkulturtag in Hösel Kreativität in vielfältigen Workshops entdecken

Am Samstag, 15. Juni, verwandelt sich Hösel in ein Zentrum junger Kreativität. Der Kulturkreis Hösel, in Kooperation mit Living Room Ratingen, lädt Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 25 Jahren ein, an einem umfangreichen Programm teilzunehmen, das speziell darauf ausgelegt ist, ihre kreativen Fähigkeiten zu fördern. Von Musicaldarstellung und Acrylmalerei bis hin zu Songwriting, Hip-Hop-Tanz und Improvisationstheater – die Workshops bieten für jeden Geschmack etwas.