An(ge)dacht Mit Gottes Segen reisen

Ich vergesse nicht, wie ich einmal das Pfarrerehepaar Vogelbusch besuche, die nach ihrer Pensionierung von Oberkassel nach Ratingen gezogen waren. Wir sitzen im Garten und unterhalten uns. Ich muss los und bin schon auf dem Weg Richtung Haus und Ausgang, da ruft mir Frau Vogelbusch hinterher, doch noch zu warten. Ich bleibe unter dem Obstbaum stehen bis sie in kleinen, mühsamen Schritten bei mir ist und sagt: „Als Pastor begegnen Sie allem, was es zwischen Himmel und Hölle gibt, gehen Sie nicht ohne Segen!“ Und dann segnete sie mich, einfach so unter dem Baum. Den Segen spüre ich heute noch.