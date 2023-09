Das Ende einer Party Mit gestohlenem Auto vor Mauer gerast

Als die Tochter einer Ratingerin eine private Feier in der Wohnung veranstaltete, musste die 55-jährige Fahrzeughalterin gegen 0.10 Uhr erfahren, dass nicht nur der Fahrzeugschlüssel verschwunden ist, sondern auch der zugehörige Wagen, der nach einem Unfall auf der Straße Am Roland in Ratingen stand.