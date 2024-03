Osterferienaktion mit Falkner Mit Falken und Uhu auf Tuchfühlung

Während Paula den Falken an Kinderhände gewöhnt, darf Jonas einen großen Uhu auf dem Arm halten. „Man kommt sonst nie so nah ran“, meint der 6-Jährige beeindruckt. Angst hat er keine. Andere Kinder sind vorsichtiger. Sie trauen sich nicht, den Greifvogel so dicht am Körper zu tragen. Und obwohl die Vögel leichter sind, als ihre Größe vermuten lässt, kann man sie nicht auf dem ausgestreckten Arm halten. Sie müssen dicht am Körper gehalten werden. Angesichts des beeindruckenden scharfen Schnabels kostet das schon Überwindung.