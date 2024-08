Aktion der Kreispolizei Mit dem „Mobipass“ sicher durch den Straßenverkehr

(RP) Wie sicher ist mein Kind im Straßenverkehr? Was muss beim Überqueren der Straße beachtet werden? Und wie kommen unsere Kinder unbeschadet zum Sport, zu Freunden oder zur Schule? Diese Fragen stellen sich im Kreis Mettmann etliche Eltern. Den Beamten der Kreispolizeibehörde Mettmann liegt die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen im Straßenverkehr ebenfalls besonders am Herzen. Und genau an dieser Stelle kommt der sogenannte „Mobipass“ ins Spiel.