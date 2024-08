Tour des Heimatvereins Unterwegs auf dem Ratinger Kunstweg

Seit nunmehr 22 Jahren besteht der Ratinger Kunstweg. Wie schon in den vergangenen Jahren, wird auch dieses Jahr Michael Lumer, Vorsitzender des Ratinger Heimatvereins, eine Fahrradtour über den Ratinger Kunstweg anbieten. Auch Nichtmitglieder können mit radeln. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Los geht es am Samstag, 10. August, um 14 Uhr. Treffpunkt ist am Parkplatz Blaue r See. Das Teilnahmeentgelt beträgt 4 Euro pro Person.