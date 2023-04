Fahr-Check für Ratinger Senior Mit 80 Jahren noch einmal zum Fahrtest

Der Kreis schließt sich für Günter Wermeister. Der alte Lappen, ausgestellt vor 62 Jahren und in einem zarten Grau gehalten, erinnert an eine Geschichte, die jetzt ihre doch ungewöhnliche Fortsetzung fand. Damals machte der gebürtige Ratinger seinen Führerschein bei der Fahrschule Neveling. Wermeister notierte: fünf Stunden in einem VW-Käfer, eine Stunde auf einer Lambretta. Jetzt ist er wieder bei dieser Fahrschule gelandet – mit stolzen 80 Jahren. Wermeister hat sich dem Fahr-Fitness-Check des ADAC unterzogen und das Ganze mit Bravour bestanden, wie Fahrlehrer Martin Wehner betont.