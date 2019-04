Lintorf Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

(RP) Am Mittwochabend, gegen 22.25 Uhr beobachtete eine Streifenwagenbesatzung eine 46-jährige Fahrradfahrerin, die am Markt einen Gehweg befuhr und an einer Fußgängerfurt die Straßenseite wechselte, obwohl die Ampel Rotlicht zeigte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,6 Promille (0,8 mg/l). Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.