Minoritenschule Ratingen Minoritenschule sucht Anekdoten, Fotos und Dokumente

() 2024 wird ein besonderes Jahr für die Minoritenschule: Gegründet wurde die heutige Grundschule im Jahr 1691 als Lateinschule und war damals ansässig im alten Minoritenkloster, dem heutigen Kino. Sie ist also nicht nur Ratingens kleinste, sondern auch unsere älteste Schule – und im kommenden Jahr steht ihr 333-jähriges Jubiläum an. Wie könnte dessen Auftakt besser passen als zur Wiedereröffnung des Kinos. So tauschen alle Mino-Kinder und -Lehrer am kommenden Dienstag Tafel gegen Leinwand, um gemeinsam bei einem schönen Film das frische Polster und Popcorn zu prüfen. Auf das kommende Jahr verteilt sind dann unter dem Motto „Drei mal Drei“ verschiedenste Aktionen geplant, um dieses Jubiläum ausgiebig zu feiern. Im Sommer soll es ein großes Jubiläumsfest geben, zu dem dann auch alle „Schulfreunde“ kommen dürfen. Hierfür ruft die Schulpflegschaft alle Ratinger auf, ihre persönlichen Erinnerungen an die Minoritenschule in Form von Dokumenten, alten Fotos, Zeugnissen, in der Schule angefertigten Kunstwerken beizusteuern. Auch Gegenstände sind willkommen: Die Schule sucht „das älteste Zeitzeugnis der Minos“. Die ruhigen Tage zwischen den Jahren könnten eine gute Gelegenheit sein, Dachboden und Keller zu durchstöbern. Die Funde können bei der Schule (Minoritenstraße 12) abgegeben werden (unbedingt mit Namen und Kontaktdaten versehen, damit die Besitzer ihre Schätze auch zurückerhalten). Was nicht in den Briefkasten passt, nimmt das Sekretariat zu den Schulzeiten entgegen. Auch wer die eine oder andere Anekdote über die Schule zu erzählen hat, kann dies gerne per E-Mail oder per Brief tun.