Minoritenschule Ratingen Minos feiern und blicken optimistisch in die Zukunft

Wie im Frühjahr angekündigt, übergab die Schulpflegschaft eine Zeitkapsel an Schulleiterin Tanja Esterhues, in der sich alle wichtigen Informationen für eine wirksame Gegenwehr bei einer erneuten „Schließungsidee“ in der Zukunft finden. Alle waren sich jedoch einig und Tanja Esterhues bestätigte: „Am liebsten wird es uns sein, wenn niemand die Zeitkapsel öffnen muss.” Sie versprach gut darauf aufzupassen und sie in ferner Zukunft weiterzugeben.