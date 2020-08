Wirtschaft : Runder Tisch soll über Innenstädte beraten

Auch Einzelhandel und Gastronomie in Ratingen sind massiv von der Corona-Pandemie betroffen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Der Ratinger CDU-Bundestagsabgeordnete Peter Beyer kündigt weitere Hilfen für Unternehmer in Corona-Zeiten an. Seit März dieses Jahres hatte Beyer nach eigenen Angaben zahlreiche Anschreiben, E-Mails und Anrufe von Vertretern der heimischen Wirtschaft erhalten, die sich gleich zu Beginn der pandemiebedingten Einschränkungen hilfesuchend an ihn gewandt hatten.

(kle) Die Corona-Pandemie ist eine riesige und vor allem langfristige Herausforderung – besonders für Unternehmer, speziell auch für die Gastronomie. Damit die Wirtschaft nicht zum Erliegen kommt, gab es seit Ende März 2020 zahlreiche Hilfen des Bundes und des Landes (die RP berichtete).

Ob diese Hilfen auch in der Heimat ankommen, fragte nun der Ratinger CDU-Bundestagsabgeordnete und Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung Peter Beyer nach. „Ziel war es, dass die Unternehmen gut durch die Krise kommen, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben und dass so der wirtschaftliche Abschwung abgefedert wird“, erklärt er.

Seit März dieses Jahres hatte Beyer nach eigenen Angaben zahlreiche Anschreiben, E-Mails und Anrufe von Vertretern der heimischen Wirtschaft erhalten, die sich gleich zu Beginn der pandemiebedingten Einschränkungen hilfesuchend an ihn gewandt hatten. Besonders schwer getroffen seien die örtlichen Messebauer sowie die Eventbrache, denn seit der Krise läge das Messewesen brach, so der Christdemokrat. Von jetzt auf gleich sei das Geschäft der vorwiegend kleinen und mittelständischen Firmen praktisch komplett weggebrochen.

Aber auch mit mittelständigen Unternehmen habe er sich intensiv ausgetauscht. Das habe geholfen, direkt und unvermittelt reagieren zu können, vor allem bei der Erarbeitung der Ausgestaltung der Überbrückungshilfen.

Die Bundesregierung habe direkt nach Beginn der nötigen Einschränkungen schnell umfangreiche Hilfsprogramme (Soforthilfe, KfW-Sonderprogramm inklusive KfW Schnellkredit) auf den Weg gebracht.

Unter anderem habe die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in unbegrenztem Volumen Hilfskredite zur Verfügung gestellt, um Unternehmen aller Größenklassen, Selbstständige und Freiberufler mit Liquidität zu versorgen.

Insgesamt habe es bisher bundesweit 70.000 KfW-Kreditanträge mit einem Gesamtvolumen von über 50 Milliarden Euro gegeben. 99 Prozent der Anträge seien bereits beschieden, 96 Prozent davon hätten laut KfW eine Zusage bekommen. In den Städten Heiligenhaus, Ratingen, Velbert und Wülfrath sei eine Gesamtsumme von rund 73 Millionen Euro an KfW-Corona-Hilfen bewilligt worden.

Da die Unterstützung in vielen Branchen weiter nötig sei, setze die Bundesregierung ihre Hilfen fort und habe sie bedarfsgerecht weiterentwickelt, erklärt Beyer.

Anfang September sei ein runder Tisch geplant, um Konzepte zur Wiederbelebung der Innenstädte zu entwickeln. Konkret soll über die wirtschaftlichen Chancen von Digitalisierung für Innenstädte, für Einzelhändler und für die Gastronomie gesprochen werden.