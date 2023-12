Kultur in Ratingen Milli Häuser setzt Jazzreihe im Tragödchen fort

Am Donnerstag, 7. Dezember, hat die Jazzreihe im Ratinger Tragödchen einen weiteren Höhepunkt: Ab 20 Uhr schlagen im Buch-Café Peter & Paula (Grütstraße 3-7) Millie Häuser und Trio auf. Kongenial begleitet wird die Sängerin von Alex Morsey am Kontrabass, Matthias Dymke am Piano und Uwe Kellerhoff am Schlagzeug. Alles Jazzmusiker, die im Tragödchen schon in anderen Formationen aufgetreten sind.