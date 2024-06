Wohnen in Ratingen Mietpreise sind aktuell schwer zu kalkulieren

Aktuell baut die Wogera an zwei Stellen in der Stadt, an der Hans-Böckler-Straße gegenüber der Stadthalle und in Tiefenbroich. An der Hans-Böckler-Straße entstehen 38 barrierefreie Mietwohnungen mit Tiefgarage. Das Angebot dort reicht von der Appartementwohnung mit 38 Quadratmetern Wohnfläche bis hin zur familiengerechten Vier-Zimmer-Wohnung mit 111 Quadratmetern.