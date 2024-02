An(ge)dacht Möge es hell bleiben

In der Bibel wird erzählt, dass Jesus am 40. Tag in seinem Leben zum Tempel gebracht wurde. Dort wurde das Kind Gott geweiht (früher sagte man: „dargestellt“). Als nun Maria und Josef mit dem kleinen Jesus den Tempel zu dieser alten jüdischen Zeremonie besuchten, begegnete ihnen ein Mann, Simeon. Und der spürte gleich, dass dieses Kind ein besonderes Kind ist. Mitten in Israel war der Messias in die Welt gekommen, ein Licht für alle Völker. Da war Gottes Liebe, wie ein Licht in der Finsternis.