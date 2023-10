Sanierung der Radwege Mettmanner Straße ist jetzt Einbahnstraße

Achtung Umleitung: Seit Anfang der Woche werden die Radwege an der Mettmanner Straße saniert. Die Stadt Ratingen nutzt die Sanierung der Radwege an der Mettmanner Straße durch den Landesbetrieb Straßen NRW, um ihrerseits die zu den Radwegen führenden Rampen zum Voisweg, Am Brüll und zu der Brücke zwischen Schwarzbachstraße und Bleicherhof zu sanieren.