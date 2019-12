Bonhoeffer-Gymnasium : Chemie in der Schule ist alles andere als Hexerei

Chemie in der Schule ist alles andere als Hexerei

Ratingen (RP) Drei Methodentage finden am einzigen Ganztagsgymnasium in Ratingen jährlich statt und vermitteln den Schülern Fähigkeiten und Fertigkeiten, für die im täglichen Unterrichtsgeschehen normalerweise wenig Zeit bleiben.

Dabei überraschte das Lehrerteam, das für die Planung und Organisation der drei Methodentage am DBG zuständig ist, die Schüler dieses Mal auch wieder mit neuen und interessanten Themen und zeigt, dass es vieles gibt, was den Schülern ein breites Feld für neue Erfahrungen bietet und nebenbei auch noch jede Menge Spaß macht.

„Influencer oder Bürojob“ stellte die Schüler der Klasse 8 vor die Fragen: Mit jede Menge Likes zu leicht verdientem Geld? Oder doch lieber ein „sicherer“ Bürojob? Wie sehen wir uns selbst in der Zukunft? Das neue Projekt „Selbstpräsentation und Videoanalyse“ für die Jgst. 9 versuchte den Schülern zu vermitteln, wie man neben dem Inhalt bei Referaten und Vorträgen auch mit einer guten Präsentation überzeugen kann.

Aber auch Altbekanntes wie der Laborführerschein für die Stufe sieben zeigt, dass Chemie keine Hexerei ist. Zum Glück müssen die jungen Chemiker und Chemikerinnen nicht in den Keller von Slytherin zu Professor Snape, sondern sie lernen das Köcheln und Rühren, Tropfen und das Nicht-Abschmecken ohne Gefahren. Wer einen Kittel hat (z.B. altes weißes Oberhemd), sieht dann selber aus wie ein echter Chemiker.

Langweilige Referate waren gestern, so der Wunsch dieses Projekts – der Computer bietet vielfältige Möglichkeiten, einen Vortrag ansprechend zu gestalten, so dass die Zuhörer nicht einschlafen. Bei der PC-gestützten Präsentation geht es während der Methodentage auch – aber nicht nur – um „einfliegende Buchstaben“ und andere Spielereien. Eine gute Präsentation spricht alle Sinne an und lässt den Zuhörer mitdenken.