Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Lernen mit Blick auf die Zukunft

Und was benötigen die Oberstufenschüler? Sie erhalten Hilfestellungen zur Anfertigung ihrer Facharbeiten und Orientierungsmöglichkeiten bezüglich der „Wege nach dem Abitur“. Dieses Mal wird auch ein innovatives „Azubi-Speed-Dating“, organisiert von der Rheinischen Post, in Düsseldorf angeboten. Unterstützt wird die Lehrerschaft des DBG auch von externen Experten. So lernten die Teilnehmer, wie die Ausbildung im Hause der DKV aussieht, die Agentur für Arbeit hilft bei der beruflichen Entscheidungsfindung, die Barmer GEK unterweist die Schüler in dem Bereich „Assessment Center“, das ein übliches und nicht zu unterschätzendes Modul in Bewerbungsverfahren ist. Und nicht zuletzt bieten die Hochschule Düsseldorf und die Universität Duisburg-Essen interessante Studienorientierungskurse an.