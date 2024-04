Drei Musikerinnen – eine Leidenschaft Musikalische Leckerbissen zum Thema „Mut“

Die Liebe des Ensembles zur Musik spiegelt sich in der Interpretation von klassischer Musik über Musical bis hin zu Pop- und Chanson-Musik und ist besonders in den eigenen Kompositionen und Medleys zu spüren. Das vom Kulturkreis Hösel organisierte Sonntagskonzert der drei Musikerinnen trägt den Namen „Mut“. Das Wort stammt vom Althochdeutschen „muot“ und bedeutet Gemüts(zustand), Leidenschaft, Entschlossenheit; Wagemut – Hochmut – Demut. Aus den vielen Dimensionen, die hinter diesen drei Buchstaben stecken, und was sich aus musikalischer Sicht hinter diesem Ausdruck verbirgt, welchen mutigen Charakteren man im Musiktheater begegnet und wie mutig einige Komponisten waren, präsentieren die drei Ausnahmekünstlerinnen am Sonntag, 21. April, ab 17 Uhr im Oktogon an der Bahnhofstraße in Hösel.