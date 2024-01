Bezirksregierung teilt mit Mercure-Hotel wird Flüchtlingsunterkunft

Nach eingehender Prüfung hat die Bezirksregierung Düsseldorf in Abstimmung mit der Stadt Ratingen entschieden, im bisherigen Mercure-Hotel Düsseldorf Airport am Lintorfer Weg in Ratingen eine Zentrale Unterbringungseinrichtung für Flüchtlinge (ZUE) zu schaffen. Dies teilte die Bezirksregierung am Dienstag mit.