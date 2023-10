Polizei sucht Zeugen Mehrere Einbrüche in Bistro und Einfamilienhäuser

Mehrere Einbrüche wurden am Wochenende bei der Polizei angezeigt. Zu einem so genannten „Blitzeinbruch" kam es am Freitag in ein Einfamilienhaus an der Rehhecke in Lintorf. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen drangen die noch unbekannten Täter im Zeitraum zwischen 16.05 und 16.15 Uhr mutmaßlich durch ein geöffnetes Fenster in das Haus ein, welches sie dann nach Wertgegenständen durchsuchten. Gestohlen wurde unter anderem Bargeld.