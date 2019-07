Verkehr : Mehrere Altstadtstraßen werden saniert

Ratingen Die Maßnahme erfolgt in den letzten drei Ferienwochen und ist stark vom Wetter abhängig. Für Bürger entstehen keine Kosten.

(RP) Die Altstadtstraßen innerhalb des Parkrings werden in den letzten drei Ferienwochen saniert. In zwei Abschnitten erhalten die Turmstraße sowie die Friedhofstraße, Grütstraße und Kirchgasse neue Fahrbahndecken. Dafür muss die obere Oberstraße zwischen Suitbertusstuben und Wallstraße in diese Richtung für den Autoverkehr geöffnet werden. Der Parkplatz Kirchgasse kann jederzeit angefahren werden.