Bezirksausschuss Lintorf tagt Mehr Verkehrssicherheit im Stadtteil Lintorf

An der Kreuzung Am Potekamp/Speestraße kommt es nach Beobachtung der CDU-Fraktion regelmäßig zu gefährlichen Situationen, weil Pkw und Hänger zu nah am Kreuzungsbereich parken. Hier will die CDU im Rahmen eines Ortstermins gemeinsam mit der Verwaltung erörtern, wie man die Situation entschärfen kann.