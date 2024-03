Angebote im Kreis Mettmann Mehr Grün für Fassaden und Dächer

Im Rahmen des Projekts „Mehr Grün am Haus" informiert die Verbraucherzentrale NRW in Online-Seminaren über die Vorteile und Umsetzung dieser Maßnahmen. Die kostenfreie Teilnahme an den Seminaren ermöglicht es Hausbesitzerinnen und -besitzern eigenständig tätig zu werden – insbesondere in Zeiten hoher Nachfrage nach Fachbetrieben. Die angebotenen Termine finden jeweils am ersten Mittwoch im Monat statt und bieten Gelegenheit zur direkten Fachberatung. Interessierte werden gebeten, sich vorab unter www.mehrgruenamhaus.de/veranstaltungen anzumelden.