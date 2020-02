Gastro-Tipp : Mediterrane Küche vom „kleinen Koch“

Ratingen In seiner Trattoria Il Piccolo Cuoco setzt Marcin Dylewski auch auf Kochkurse und Weinproben.

(abz) Seit Oktober 2018 betreibt Marcin Dylewski die Trattoria Il Piccolo Cuoco am TheodorHeuss-Platz in Ratingen unweit der Dumeklemmerhalle mit 54 Sitzplätzen im Restaurant und 30 Plätzen auf der lauschigen Terrasse unter Kastanienbäumen in den Sommermonaten.

Der „kleine Koch“ , der sein Handwerk unter anderem bei Jean Claude Bourgueil im Schiffchen in Düsseldorf Kaiserswerth erlernt hat, bietet seinen Gästen in freundlicher, nahezu familiärer Atmosphäre eine abwechslungsreiche saisonale, mediterrane Küche mit Schwerpunkt Italien.

Wöchentlich wechselt in der Trattoria die Mittagskarte. Der Gast hat die Auswahl aus kleineren Gerichten, einem Drei-Gänge-Menü, oder auch a la Carte. Auf der aktuellen Mittagskarte, gültig bis zum 15. Februar, findet man zum Beispiel einen Weiße Bohnen Eintopf mit Salciccia und Penne für 8,50 Euro als Einzelgericht. Man kann aber auch Schweinefiletspitzen auf Lauch-Risotto mit gebratener Birne für 12,50 Euro bestellen und bekommt dazu noch eine Tagessuppe und ein Dessert. Auch sonst bietet Koch Dylewski seinen Gästen ein abwechslungsreiches Programm mit Kochkursen für Interessierte und Stammkunden, einer Weinprobe, die in Planung ist und monatlichen Dinnerkonzerten. So spielt am 14. Februar zum zweiten Mal das spanische Gitarrenduo Rumba Gitana ab 20 Uhr auf. Um Reservierung wird gebeten.