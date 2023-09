Der Präsident der Bundesnetzagentur im Gespräch „Über die Hälfte unseres Gaszuflusses ist weg“

Netzagentur-Präsident Müller erläuterte, dass zuerst die kommunale Wärmeplanung an der Reihe sei. „Die Kommunen haben jetzt die Chance, zu sagen, was vor Ort gilt. Ein Heizkraftwerk umzustellen ist leichter als 25.000 Heizungen umzustellen“, meinte Müller. Bürgermeister Klaus Konrad Pesch sagte in der Diskussion, dass Ratingen in den kommenden Jahren das Fernwärmenetz erheblich ausbauen werde. Einen Anschlusszwang werde es aus seiner Sicht aber nicht geben, so Pesch.